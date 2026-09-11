Gigi Becali îl vrea pe Dan Petrescu la FCSB: „Îi dau mașina pe mână”

Dan Petrescu este tot mai aproape de o revenire pe banca tehnică, iar Gigi Becali confirmă că îl ia în calcul pentru FCSB din vara lui 2027. Patronul roș-albaștrilor susține că antrenorul i-a spus că își dorește să câștige campionatul și cu echipa la care s-a format ca fotbalist.
Gigi Becali a dezvăluit că a discutat cu Dan Petrescu despre o eventuală colaborare, însă revenirea antrenorului nu ar putea avea loc imediat. Tehnicianul se află în recuperare după problemele medicale și ar urma să revină în activitate abia când va primi acordul medicilor.
„El a spus că visul lui este să antreneze și să ia campionatul cu Steaua (n.r. FCSB). (...) A zis: «Vreau să iau și cu a treia în România! Eu am crescut acolo. Ăsta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua»”, a spus Becali.
Finanțatorul FCSB susține că Petrescu i-ar putea prelua echipa din vara lui 2027, dacă starea sa de sănătate îi va permite revenirea pe bancă.
„Îi dau mașina pe mână”
Becali spune că ar fi dispus să-i ofere lui Dan Petrescu o libertate mult mai mare decât a avut-o alți antrenori la FCSB. „Petrescu chiar este un antrenor căruia îi dau mașina pe mână, ia cheile și îl las să conducă unde vrea el. Ăla îți conduce mașina, nu se joacă”, a afirmat patronul.
Mai mult, Becali susține că tehnicianul nu ar fi interesat de partea financiară și că i-ar fi transmis că poate apela oricând la el pentru sfaturi.
Petrescu îl consiliază deja pe Becali
Chiar dacă nu este în prezent antrenorul FCSB, Dan Petrescu ar fi început deja să îi ofere lui Becali opinii despre lot și transferuri.
Patronul a dezvăluit că tehnicianul i-a analizat mai mulți jucători, inclusiv pe Korenica și Muhar, transferați în această vară, dar și pe Denis Drăguș. „Oricând poți să mă suni să îți dau o părere”, i-ar fi spus Petrescu lui Becali.
În acest moment, venirea sa la FCSB nu este oficializată. Planul discutat de cei doi vizează însă vara lui 2027, când Petrescu ar putea reveni în antrenorat dacă va primi undă verde din partea medicilor.