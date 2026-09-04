Biciclist mort după ce a fost lovit de o mașină. Ce probă îi complică situația avocatului din Craiova

Un avocat de 53 de ani din Craiova este cercetat penal după ce un biciclist în vârstă de 59 de ani, cetățean bulgar, a fost lovit mortal de un autoturism în județul Argeș.
Anchetatorii susțin că șoferul ar fi părăsit locul accidentului, iar polițiștii au ajuns la mașina suspectă după ce au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere.
Un element important pentru anchetă este parbrizul spart al SUV-ului, care ar indica faptul că autoturismul a fost implicat într-un impact.
Accidentul s-a produs noaptea
Tragedia a avut loc în zona Pitești, în apropierea accesului către autostrada A1. Biciclistul a fost găsit fără viață pe marginea drumului, iar echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el. Victima avea 59 de ani și era cetățean bulgar.
Primele informații indică faptul că impactul s-a produs în timpul nopții, într-o zonă în care vizibilitatea era redusă.
Camerele au dus anchetatorii la mașină
Polițiștii au verificat imaginile surprinse de mai multe camere de supraveghere din zonă și au reușit să identifice autoturismul despre care există suspiciunea că a lovit bicicleta.
SUV-ul a fost găsit în dimineața următoare în curtea avocatului din Craiova. Mașina prezenta avarii compatibile cu un impact, iar parbrizul spart este una dintre probele importante analizate în anchetă.
Avocatul spune că nu l-ar fi văzut pe biciclist
Bărbatul a fost contactat după identificarea autoturismului și ar fi susținut că nu și-a dat seama că a lovit o persoană.
Potrivit declarației prezentate în cadrul anchetei, acesta ar fi spus că biciclistul se afla într-o zonă întunecată și că nu avea lumini de semnalizare. Ancheta urmează să stabilească însă dacă șoferul a putut sau nu să observe victima și dacă a știut că fusese implicat într-un accident.
Este cercetat pentru două infracțiuni
Dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești.
Avocatul este cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției. În această etapă, acuzațiile reprezintă suspiciuni care trebuie demonstrate în cadrul anchetei și al procedurii judiciare.
A fost propus pentru arestare preventivă
Potrivit informațiilor publicate în cazul anchetei, procurorii au solicitat instanței luarea unei măsuri preventive. Avocatul a fost prezentat în fața unui judecător de la Curtea de Apel Pitești și nu a oferit, potrivit anchetatorilor, o explicație pentru motivul pentru care nu ar fi oprit după producerea accidentului.
Ancheta continuă, iar imaginile de supraveghere, avariile autoturismului și celelalte probe urmează să fie analizate pentru stabilirea exactă a modului în care s-a produs impactul și a responsabilității șoferului.