Șumudică, reacție după ce a fost anunțat drept viitorul antrenor al FCSB: „Nu știu ce se va întâmpla”

Marius Șumudică a reacționat după ce numele său a fost indicat drept posibil înlocuitor al lui Marius Baciu pe banca FCSB. Antrenorul lui CFR Cluj spune că un eventual interes al lui Gigi Becali îl bucură, dar subliniază că în acest moment are contract cu formația din Gruia.
Discuțiile despre o posibilă venire a lui Șumudică la FCSB au fost relansate după ce Ilie Dumitrescu a primit un mesaj de la o persoană despre care a spus că este o sursă credibilă. Potrivit informației prezentate de fostul internațional, tehnicianul de la CFR Cluj ar urma să preia echipa roș-albastră.
Șumudică a fost întrebat direct despre posibilitatea de a ajunge la FCSB și nu a exclus complet scenariul, dar nici nu a confirmat existența unor negocieri.
„Dacă domnul Becali se gândește la domnul Marius Șumudică, eu pot să spun doar că mă bucură. Eu sunt antrenorul CFR-ului”, a declarat tehnicianul.
„Nu știu cine i-a dat lui Ilie Dumitrescu mesaj”
Șumudică a precizat că nu știe de unde a apărut informația potrivit căreia ar fi următorul antrenor al FCSB și a evitat să comenteze dacă a existat vreun contact direct cu Gigi Becali.
„Nu știu cine i-a dat domnului Ilie Dumitrescu mesaj. Probabil e cineva din anturajul celor de la FCSB”, a spus antrenorul.
Tehnicianul a insistat că este concentrat în prezent pe activitatea de la CFR Cluj, echipă pe care a preluat-o în această vară.
FCSB îi caută în continuare un înlocuitor lui Marius Baciu
Varianta Șumudică a apărut în contextul incertitudinii de la FCSB. Marius Baciu a primit în continuare credit din partea lui Gigi Becali, dar rezultatele echipei au alimentat speculațiile privind o eventuală schimbare pe banca tehnică.
Șumudică traversează o perioadă bună la CFR Cluj, iar rezultatele obținute în ultimele partide au făcut ca numele său să fie asociat din nou cu alte formații.
„Nu vreau să comentez subiectul ăsta. Nu știu ce se va întâmpla. Nu știi ce se întâmplă mâine”, a mai spus Marius Șumudică.
În acest moment, antrenorul rămâne sub contract cu CFR Cluj, iar o eventuală mutare la FCSB nu a fost confirmată oficial.