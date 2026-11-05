Flacăra olimpică ajunge la Brașov înainte de Crăciun. Când va fi adus simbolul FOTE 2027

Flacăra olimpică pentru FOTE 2027 va fi preluată de la Roma pe 21 decembrie și este așteptată la Brașov pe 22 decembrie, înaintea competiției din februarie.
Brașovul intră în linie dreaptă cu pregătirile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2027. Unul dintre cele mai importante momente simbolice care vor preceda competiția va avea loc în luna decembrie, când flacăra olimpică este așteptată să ajungă la poalele Tâmpei.
Potrivit primarului George Scripcaru, flacăra va fi preluată de la Comitetul Olimpic European, la Roma, în data de 21 decembrie. Sosirea acesteia la Brașov este estimată pentru ziua următoare, 22 decembrie.
Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii „Vocea Brașovului”, difuzată de Radio România Brașov FM. Data de 22 decembrie este, deocamdată, una estimată de edil.
Brașovul se pregătește pentru FOTE 2027
Festivalul Olimpic al Tineretului European de iarnă se va desfășura în perioada 14–21 februarie 2027. Brașovul va găzdui pentru a doua oară această competiție, după ediția din 2013, care a adus în România tineri sportivi din numeroase țări europene.
Sosirea flăcării olimpice va marca apropierea evenimentului și va readuce în atenția publicului spiritul olimpic, valorile sportului și tradiția competițiilor internaționale dedicate tinerilor.
Amintiri de la ediția FOTE din 2013
La ediția precedentă organizată la Brașov, flacăra olimpică a fost aprinsă pe Stadionul Panathenaic din Atena, apoi transportată în România. Înainte să ajungă în orașul de sub Tâmpa, torța a fost purtată într-o ștafetă organizată în București.
Primul purtător al torței în Capitală a fost regretatul campion olimpic Ivan Patzaichin. Flacăra a ajuns la Brașov pe 10 februarie 2013 și a rămas aprinsă pe întreaga durată a festivalului, până la ceremonia de închidere.
Flacăra olimpică, simbol al tradiției și unității
Flacăra olimpică își are originile în Grecia Antică și reprezintă unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale mișcării olimpice. Tradiția aprinderii sale a fost păstrată de-a lungul timpului, flacăra fiind asociată cu unitatea, pacea, continuitatea și spiritul competiției sportive.
În decembrie 2026, acest simbol va reveni la Brașov, în pregătirea unei noi ediții de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European. Competiția este programată între 14 și 21 februarie 2027 și va aduce din nou în regiune sportivi tineri din Europa.