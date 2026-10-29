HC Buzău, victorie categorică la Ghimbav! „Lupii” s-au impus cu 32-22 în Liga Zimbrilor

HC Buzău a câștigat cu 32-22 pe terenul echipei Teutonii Ghimbav, în etapa a șasea din Liga Zimbrilor. Buzoienii conduceau cu 15-6 la pauză.
HC Buzău a obținut o victorie clară în deplasare, în fața formației CSO Teutonii Ghimbav, în etapa a șasea a Ligii Zimbrilor. Handbaliștii buzoieni au câștigat cu 32-22, după ce au controlat partida încă din prima repriză, încheiată cu un avantaj de nouă goluri.
HC Buzău a dominat meciul cu Teutonii Ghimbav
Formația HC Buzău și-a confirmat statutul de favorită în confruntarea cu CSO Teutonii Ghimbav. În partida disputată sâmbătă, 24 octombrie 2026, în deplasare, echipa buzoiană s-a impus la o diferență de zece goluri, scor 32-22.
Oaspeții au început excelent jocul și au pus rapid distanță pe tabela de marcaj. La pauză, HC Buzău conducea cu 15-6, după o primă repriză în care defensiva și eficiența ofensivă au făcut diferența.
În partea secundă, buzoienii au gestionat avantajul și au încheiat partida cu o victorie fără emoții.
Cine a marcat pentru HC Buzău
Mai mulți jucători ai echipei buzoiene au contribuit la succesul din deplasare. Broască și Mosic au fost principalii marcatori ai formației HC Buzău, fiecare cu câte cinci goluri.
Virbauskas și Tărîță au înscris câte patru goluri, în timp ce Grbovic și Hrimiuc au contribuit cu câte trei reușite.
De cealaltă parte, Ștefan Huta a fost cel mai eficient marcator al gazdelor, cu șase goluri, urmat de Eduard Belchite, care a înscris de patru ori.
HC Buzău continuă seria rezultatelor pozitive
Succesul de la Ghimbav reprezintă o nouă victorie importantă pentru HC Buzău în Liga Zimbrilor. Echipa buzoiană a reușit astfel să lege două victorii consecutive în campionat, după rezultatul pozitiv obținut în etapa precedentă.
Pentru CSO Teutonii Ghimbav, înfrângerea menține dificultățile din debutul sezonului, formația nou-promovată având nevoie de puncte pentru a urca în clasament.
HC Buzău își continuă parcursul în campionatul național de handbal masculin, cu obiectivul de a rămâne în lupta pentru primele poziții.