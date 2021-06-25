VIDEO "Taraf De Caliu", diseară, la Kruhnen Musik Halle

După mai bine de 30 de ani de turnee în jurul lumii, membrii fondatori Taraf de Haidouks s-au întors acasă și au pornit un nou proiect - Taraf de Caliu. Sub arcușul magic al violonistului Caliu, haiducii au pornit din nou la drum. De această dată vin la Kruhnen Musik Halle.
Printre fanii lor declarați se numără actorul Johnny Depp (alături de care au apărut în filmul "
The Man Who Cried
"), Yehudi Menuhin, Kronos Quartet (cu care au cântat și înregistrat) sau Yohji Yamamoto, renumitul designer de modă.
„
Sunt un mare fan al tarafului şi un mare fan al lor ca muzicieni, ca artişti, ca oameni. Nu pot să uit când i-am întâlnit pentru prima dată. Unul dintre asistenţi m-a dus la ei şi stăteau acolo aliniaţi, chiar în faţa mea. Au început să cânte o melodie prin care îmi urau bun venit. Au cântat trei, patru cântece şi am rămas uimit. E interesant să vezi reacţia oamenilor când îi ascultă. Ascultă şi tot ascultă. Nu le vine să creadă. Ce-a fost asta? A fost ceva ca un tren care a trecut în viteză. S-a dus!
’’ a spus Johnny Depp despre Taraful Haiducilor, într-un interviu pentru Adevărul.Muzicienii din Clejani sunt ultima generație de lăutari care duc mai departe această muzică tradițională din sudul României, muzică ce i-a făcut unul dintre cele mai apreciate gipsy band din lume.“
Ne ascultă străinii, pentru că în România suntem mai puțin cunoscuți. Dar afară, pe scenele lumii, am demonstrat că suntem maeștri
”, spune Anghel “Caliu” Gheorghe, fără modestie. Era nevoie să ne descoperim și pentru publicul de aici, mai zice el.
Pentru că, nu-i așa? Oricât ar umbla, lăutarii se întorc întotdeauna acasă.
[embed]https://youtu.be/qq2V-RWgd3s[/embed]
Despre eveniment
Biletele costă 65 lei și pot fi cumpărate în avans de la Club Rockstadt (cash) sau online (card) de pe iabilet. În ziua evenimentului, la intrare, biletele costă 80 lei (în limita disponibilităților).Rezervările de mese în avans se fac la Rockstadt cu cel mult 1 zi înaintea evenimentului.
Costul unei rezervări în avans este de 50 lei/persoană (sumă pentru care se primește consumație la bar) și emiterea unui card pentru care se plătește o garanție de 10 lei/card.
Garanția percepută pentru card se poate rambursa dacă se restituie cardul. Se pot face rezervări în avans dacă toate persoanele pentru care se face rezervarea au bilete cumpărate la eveniment.
Program eveniment:
Open doors: 16:00
Warm up: 18:00 – 21:30
Taraf De Caliu: 21:30 – 22:30
Afterparty: 22:30 – 23:59
Informa
ții acces
Accesul este permis numai persoanelor vaccinate pentru care au trecut 10 de zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare în baza Adeverinței de Vaccinare și a Cărții de Identitate.
Această condiție nu este alegerea noastră ci este impusă prin lege.
Aceeași condiție se aplică și minorilor peste 16 ani, care trebuie să fie însoțiți de un părinte sau tutore legal. Pentru minorii sub vârstă de 16 ani accesul nu este permis.Adeverința de Vaccinare poate fi prezentată în original, copie sau format electronic.Pentru un acces mai rapid la concert va puteți înrola în avans la club în baza Adeverinței de Vaccinare, Cărții de Identitate și formularelor de înregistrare.Mai multe detalii despre acces pe https://rockstadt.ro/