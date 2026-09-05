Uniforma obligatorie ar putea reveni în școli

Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în unitățile de învățământ de stat din România, după ce un proiect de lege inițiat în principal de parlamentari PSD a primit aviz favorabil în Comisia pentru administrație publică a Senatului. Propunerea urmărește modificarea Legii învățământului preuniversitar și a fost înregistrată la Senat în luna iunie.
Depus pe 26 iulie la Senat, un proiect al unor senatori PSD prevede modificarea Legii Educației astfel încât uniforma școlară să fie obligatorie, și nu cum este în prezent, la latitudinea fiecărei școli prin decizie de Consiliul de Administrație. Inițiatorii nu obligă însă autoritățile locale să cumpere uniformele, ci doar permit posibilitatea achitării costurilor, dacă doresc, din bugetul local, relatează edupedu.ro.
Potrivit proiectului, elevii ar urma să poarte uniformă la școală, însă modelul nu va fi stabilit la nivel național. Decizia ar reveni consiliului de administrație al fiecărei unități de învățământ, după consultarea obligatorie a reprezentanților elevilor și părinților.
Inițiativa prevede și posibilitatea ca autoritățile locale să contribuie la achiziționarea uniformelor. Pentru elevii din familii vulnerabile sau din medii defavorizate, kitul de bază ar putea fi oferit gratuit ori subvenționat.
Senatoarea PSD Alexandra Presură, unul dintre inițiatori, susține că măsura ar putea reduce bullyingul și discriminarea asociată situației financiare a familiilor. Criticii proiectului avertizează însă că diferențele sociale nu ar dispărea, ci s-ar reflecta în telefoane, încălțăminte, rechizite, vacanțe sau banii de buzunar ai elevilor.
Proiectul a primit mai multe avize favorabile, dar Consiliul Economic și Social a emis un aviz negativ. Urmează raportul Comisiei pentru învățământ, apoi votul în plenul Senatului. Camera Deputaților este forul decizional.