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Planetariul Brașov își redeschide porțile în septembrie
Planetariul Brașov
Planetariul Brașov se redeschide marți, după o amplă revizie a sistemului de proiecție, începută în luna ianuarie. Sistemul a trecut prin mai multe etape de testare și calibrare înainte ca spectacolele să poată reveni sub cupolă.
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