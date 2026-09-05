Planetariul Brașov își redeschide porțile în septembrie

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 13:26

Planetariul Brașov se redeschide marți, după o amplă revizie a sistemului de proiecție, începută în luna ianuarie. Sistemul a trecut prin mai multe etape de testare și calibrare înainte ca spectacolele să poată reveni sub cupolă.

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