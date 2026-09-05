Social· 2 min citire

Planetariul Brașov își redeschide porțile în septembrie

Planetariul Brașov

Planetariul Brașov

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 13:26

Planetariul Brașov se redeschide marți, după o amplă revizie a sistemului de proiecție, începută în luna ianuarie. Sistemul a trecut prin mai multe etape de testare și calibrare înainte ca spectacolele să poată reveni sub cupolă.

Intervențiile au presupus înlocuirea unor piese și componente specializate, ceea ce a făcut ca lucrările să dureze mai mult decât fusese estimat.

„Ne dorim ca fiecare vizită aici să trezească întrebări și curiozitate. Astronomia are această capacitate extraordinară de a-i face pe copii și pe adulți deopotrivă să înțeleagă mai bine locul nostru în cosmos”, a transmis Alin Pînzaru, directorul Grădinii Zoologice Brașov, în administrarea căreia se află Planetariul.

Vizitatorii vor avea de ales între spectacole dedicate unor teme dintre cele mai diverse. „Cerul nopții – Constelațiile”, „Sistemul Solar, casa noastră”, „Găurile Negre Supermasive”, „Soarele, steaua noastră vie” și „Misiunea Asteroid” se numără printre proiecțiile programate. De asemenea, cei pasionați de explorarea spațiului pot urmări și „CAPCOMGO! – istoria misiunilor lunare Apollo”.

Cei mai mici vizitatori au și spectacole dedicate. „3-2-1, am decolat!” poate fi urmărit de copiii de la 5 ani, iar „Bunicul savant și Zoe: Misiunea lumina” este recomandat de la 6 ani. În ambele cazuri sunt admiși și copii mai mici, de la 3, respectiv 4 ani, dacă adultul însoțitor își asumă responsabilitatea.

Spectacolele recomandate de la vârsta de 10 ani sunt accesibile și copiilor de peste 6 ani, dacă adultul însoțitor își asumă responsabilitatea. Toate proiecțiile sunt în limba română.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Planetariu

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe