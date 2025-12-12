Taximetriști din București, acuzați că furau bani direct din telefoanele clienților! Transferuri de zeci de mii de lei, descoperite de anchetatori

Transferuri de zeci de mii de lei, descoperite de anchetatori

Procurorii bucureşteni anchetează o grupare formată din mai mulţi taximetrişti care ar fi profitat de neatenţia clienţilor pentru a le lua telefoanele mobile, accesând ulterior aplicațiile bancare instalate pe acestea.

Potrivit anchetatorilor, din conturile victimelor ar fi fost transferate sume de ordinul zecilor de mii de lei către conturi controlate de suspecţi. În dosar, cinci persoane au fost puse sub control judiciar.

Anchetatorii susțin că, în perioada 27 septembrie – 6 octombrie 2025 , doi taximetriști ar fi reușit să intre în posesia telefoanelor unor clienți pe care îi transportau.

După ce ar fi observat sau aflat codurile de deblocare, aceștia ar fi transmis dispozitivele complicilor lor. Ulterior, aceștia ar fi accesat aplicațiile bancare ale victimelor și ar fi mutat bani în conturi deschise pe numele unei persoane fără adăpost, conturi administrate în realitate de suspecți.

Prejudiciul estimat: aproximativ 55.000 de lei . Ancheta arată că gruparea ar fi încercat să facă și alte transferuri, în valoare totală de circa 40.000 de lei, însă aceste operațiuni nu au mai fost duse la capăt.

Miercuri, polițiștii și procurorii au efectuat opt percheziții în București și Ilfov. Au fost ridicate aproximativ 100 de telefoane mobile, dispozitive de stocare și documente considerate relevante pentru caz.

Cei cinci inculpați sunt cercetați pentru furt calificat , acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase . Procurorii au cerut arestarea lor preventivă pentru 30 de zile, însă instanța nu a aprobat măsura. În urma deciziei, Parchetul a depus contestație.