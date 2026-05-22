Final de eră la Manchester City. Pep Guardiola pleacă după 10 ani și 20 de trofee cucerite

Manchester City a confirmat oficial despărțirea de Pep Guardiola, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria clubului, care va pleca la finalul acestui sezon după un deceniu plin de performanțe și trofee.

Tehnicianul spaniol încheie aventura de pe banca „cetățenilor” cu un palmares impresionant: 20 de trofee câștigate în zece ani, printre care șase titluri de campion în Premier League și primul trofeu UEFA Champions League din istoria clubului, obținut în 2023.

Ultimul meci al lui Guardiola ca antrenor al lui Manchester City va avea loc duminică, împotriva celor de la Aston Villa, în ultima etapă din campionat.

„Nu mă întrebaţi care sunt motivele pentru plecare. Nu există, însă, în interiorul meu, ştiu că este momentul potrivit”, a transmis Guardiola în mesajul publicat de club.

„Sentimentele vor fi eterne, oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City”, a mai spus antrenorul catalan.

Guardiola părăsește clubul cu un an înainte de expirarea contractului și va rămâne în cadrul City Football Group, unde va ocupa un rol de ambasador și consultant pentru dezvoltarea proiectelor sportive ale grupului.

Fostul antrenor al Barcelonei și Bayern Munchen a schimbat radical Manchester City, transformând echipa într-una dintre marile forțe ale fotbalului european.

În perioada petrecută în Anglia, Guardiola a stabilit mai multe recorduri, inclusiv sezonul de 100 de puncte în Premier League și seria de patru titluri consecutive câștigate între 2021 și 2024.

Clubul pregătește pentru începutul săptămânii viitoare o paradă în Manchester, eveniment care ar putea deveni și momentul simbolic de rămas-bun dintre Pep Guardiola și suporterii echipei.