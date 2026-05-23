Misiune contra cronometru în Munții Bucegi. Trei persoane care participau la o competiție, scoși de salvatori din gheață

Sursă: Realitatea.net

Misiune contra cronometru în Munții Bucegi. Autoritățile intrevin sâmbătă pentru salvarea a trei persoane care au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat, în timp ce participau la competiția ”Transilvania 100”.

Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis că în cursul zilei de sâmbătă autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui incident în zona Cabanei Mălăiești - refugiul Țigănești, din Munții Bucegi, unde mai mulți participanți la competiția ”Transilvania 100” au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

Potrivit reprezentanților instituției, echipele de intervenție au reușit recuperarea de pe traseu a cinci persoane, toate conștiente și cooperante, prezentând simptome ușoare de hipotermie. Acestea au fost transportate la Cabana Mălăiești pentru evaluare și monitorizare.

Totodată, în apropierea refugiului Țigănești, într-o râpă, salvatorii au identificat alte trei persoane:

o persoană conștientă, cu multiple traumatisme, pentru care se desfășoară operațiunea de recuperare;

o persoană aflată în hipotermie;

o persoană conștientă, cu fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității reduse în zonă, de aproximativ 100 -150 de metri, elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni aerian în acest moment.

Cu toate acestea, aeronava este pregătită să efectueze misiunea, la momentul la care condițiile meteo vor permite intervenția acesteia.Misiunea de salvare este în dinamică, la fața locului fiind prezente echipe Salvamont Brașov și Jandarmeria Brașov.