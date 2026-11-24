Publicat 24 nov. 2026, 08:36 Actualizat 24 nov. 2026, 08:37 Sursă realitatea.net

Simona Halep a transmis un mesaj de solidaritate după incendiul de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate.

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