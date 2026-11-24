Programul Târgului de Crăciun din Brașov 2026: concerte, spectacole și aprinderea iluminatului festiv
Târgul de Crăciun din Brașov / Primăria Brașov
Târgul de Crăciun din Brașov se deschide pe 27 noiembrie. Pe 30 noiembrie se aprind peste 1,3 milioane de luminițe. Vezi programul concertelor și evenimentelor.
Brașovul se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă. În centrul orașului au loc ultimele pregătiri pentru evenimentul „Brașov, oraș din poveste”, care va aduce târguri de Crăciun, spectacole, concerte și un impresionant decor luminos. Bradul de Crăciun și peste 1,3 milioane de luminițe vor transforma orașul într-un adevărat decor de sărbătoare.
Primele căsuțe ale Târgului de Crăciun din Brașov se vor deschide în avanpremieră pe 27 noiembrie, în Piața Sfatului și Piața Sfântul Ioan. Deschiderea oficială a evenimentului și aprinderea iluminatului festiv sunt programate pentru 30 noiembrie, când brașovenii și turiștii sunt invitați în centrul istoric pentru o seară specială.
Când se aprind luminițele de Crăciun în Brașov
Momentul oficial al inaugurării sărbătorilor de iarnă va avea loc pe 30 noiembrie, de la ora 17:00, în Piața Sfatului. Evenimentul este organizat de Primăria Brașov și Centrul Cultural Apollonia.
Programul va începe cu momente muzicale susținute de tineri artiști și grupuri locale. Pe scenă vor urca membrii Corului „Mugurașii”, de la Școala Gimnazială Nr. 19, Carla Star și trupa Spektrum.
Seara va continua cu un spectacol de lasere și concertul trupei Voltaj, unul dintre momentele principale ale deschiderii festive.
Tot atunci vor fi aprinse luminile bradului de Crăciun și iluminatul festiv din întregul oraș, care va cuprinde peste 1,3 milioane de luminițe.
Programul evenimentelor de 1 Decembrie în Brașov
Sărbătoarea va continua marți, 1 Decembrie, când Brașovul va marca Ziua Națională a României prin evenimente dedicate tradițiilor, istoriei și identității naționale.
Programul va începe la ora 10:00, în Piața Unirii, unde sunt pregătite manifestări organizate de Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi.
De la ora 12:00, pe bulevardul Eroilor, în fața Primăriei, va avea loc defilarea trupelor din Garnizoana Brașov, în cadrul ceremonialului militar și religios dedicat Zilei Naționale.
Seara, de la ora 17:00, Piața Sfatului va găzdui un spectacol folcloric organizat de municipalitate în parteneriat cu Centrul Cultural Reduta și Casa de Cultură a Studenților.
Pe scenă vor evolua Ansamblul artistic „Poienița”, Ansamblul „Doina Carpaților” din Iași, Ansamblul Folcloric „Junii Brașovului”, precum și artiștii Claudia Mirițescu, Adina Roșca, Cătălin Doinaș, Mariana Anghel și Ovidiu Homorodean.
Spectacole pentru copii și concerte în Piața Sfatului
Evenimentele organizate în cadrul proiectului „Brașov, oraș din poveste” vor continua pe tot parcursul lunii decembrie.
În ajun de Moș Nicolae, cei mici vor avea parte de spectacole speciale. Actorii Teatrului pentru Copii Arlechino din Brașov vor prezenta spectacolul „Povești de Crăciun”, urmat de momente artistice susținute de elevii Școlii Populare de Arte și ai școlii de muzică „We create more artists”.
Programul va include și musicalul „Frozen, regatul înghețat”, prezentat de Theatre Du Soleil.
În perioada 17-23 decembrie, scena din Piața Sfatului va găzdui noi concerte și evenimente muzicale organizate în parteneriat cu Centrul Cultural Apollonia și Organizația de Management al Destinației. Publicul va putea urmări inclusiv transmisiuni ale unor concerte susținute de Filarmonica Brașov, Opera Brașov și Biserica Neagră, în colaborare cu Forum Arte.
Îngerul Crăciunului din Nürnberg vine la Brașov
Unul dintre momentele speciale ale programului este programat pentru 19 decembrie, când pe scena din Piața Sfatului va urca Christkind, cunoscut drept Îngerul Crăciunului, venit din Nürnberg, Germania.
Personajul tradițional este asociat cu deschiderea celebrului târg de Crăciun Christkindlesmarkt din Nürnberg, oraș înfrățit cu Brașovul.
Prezența acestuia la Brașov este posibilă cu sprijinul Primăriei din Nürnberg și reprezintă unul dintre momentele speciale ale ediției din acest an.
Pe întreaga durată a sărbătorilor, în Piața Sfatului va funcționa și „Studioul lui Moș Crăciun”, pregătit în parteneriat cu Magic FM.
Seria manifestărilor se va încheia în noaptea de Revelion, când brașovenii și turiștii sunt invitați în Piața Sfatului la o petrecere organizată în parteneriat cu Kiss FM, care va include și un spectacol de lasere.
Restricții de circulație în centrul Brașovului pe 30 noiembrie și 1 Decembrie
Organizarea evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă va aduce și restricții de trafic în zona centrală a municipiului Brașov.
Pe 30 noiembrie, între orele 16:30 și 21:00, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Mureșenilor, cu excepția mijloacelor de transport în comun.
De asemenea, locurile de parcare situate între Casa Armatei și Cinema Astra vor fi eliberate pentru staționarea autobuzelor și troleibuzelor RATBV. Acestea vor asigura transportul participanților de la evenimentul din Piața Sfatului către cartierele orașului.
Pe 1 Decembrie, între orele 11:00 și 13:30, traficul va fi restricționat pe bulevardul Eroilor, pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor dedicate Zilei Naționale.
Locurile de parcare de pe bulevardul Eroilor vor fi indisponibile începând din seara zilei de 30 noiembrie, după ora 22:00.
Reprezentanții municipalității recomandă brașovenilor și turiștilor să folosească transportul public pentru deplasările către centrul istoric, pentru a evita aglomerația și dificultățile de parcare.
Brașovul se pregătește astfel pentru o nouă ediție a evenimentului „Oraș din poveste”, cu iluminat festiv, târguri de Crăciun, concerte și manifestări dedicate întregii familii.
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