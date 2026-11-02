Salvamont Brașov, avertisment pentru cei care lipesc reclame pe indicatoarele montane: „Folosiți-vă propria mașină sau ușă!”

Salvamont Brașov avertizează firmele care lipesc stickere pe indicatoarele turistice. Salvatorii propun parteneriate oficiale pentru promovare.
Indicatoarele turistice de pe traseele montane din zona Brașovului au ajuns să fie folosite drept spații publicitare de diverse firme, asociații și organizații. Reprezentanții Salvamont Brașov trag un semnal de alarmă și le cer celor care lipesc stickere și autocolante pe panourile de orientare să renunțe la această practică.
Salvatorii montani atrag atenția că indicatoarele au un rol esențial pentru siguranța turiștilor, oferind informații despre trasee și contribuind la orientarea celor care ajung pe munte. Acestea trebuie să rămână vizibile și lizibile, nu să fie acoperite cu reclame sau mesaje comerciale.
Salvamont Brașov cere oprirea reclamelor lipite pe indicatoarele turistice
Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, reprezentanții Salvamont Brașov au revenit cu un apel către persoanele și organizațiile care folosesc indicatoarele montane pentru promovarea propriilor activități.
Salvatorii subliniază că astfel de panouri sunt destinate exclusiv informării și orientării turiștilor, iar lipirea materialelor publicitare le afectează aspectul și utilitatea.
„Revenim cu rugămintea de a nu mai lipi stickere pe indicatoarele turistice din zona montană. Acestea au rolul de a orienta turiștii și de a le oferi informații clare pe trasee, nu de a servi drept spații publicitare”, au transmis reprezentanții Salvamont Brașov.
Pentru companiile, asociațiile și cluburile care își doresc să își facă vizibil numele sau sigla în zona montană, salvatorii propun o alternativă legală și constructivă.
Mai exact, organizațiile interesate sunt invitate să ia legătura cu Salvamont Brașov pentru identificarea unor posibilități de colaborare. Prin parteneriate oficiale, acestea pot contribui financiar la realizarea și montarea unor noi indicatoare turistice pe traseele care au nevoie de întreținere.
În acest fel, contribuția sponsorilor poate fi evidențiată în mod corespunzător, fără ca infrastructura turistică existentă să fie deteriorată sau transformată în suport publicitar improvizat.
Mesaj ironic pentru cei care lipesc stickere pe munte
Reprezentanții Salvamont Brașov au încheiat mesajul cu o recomandare ironică adresată celor care insistă să își promoveze activitatea prin lipirea de autocolante pe indicatoarele turistice.
„Dacă aveți stickere pe care doriți neapărat să le lipiți undeva, vă recomandăm cu încredere propria ușă de la apartament, mașina personală, geamul balconului sau orice altă suprafață care vă aparține”, au transmis salvatorii montani.
Aceștia reamintesc că indicatoarele de pe traseele montane trebuie să rămână vizibile, lizibile și utile tuturor celor care aleg să exploreze munții.
Păstrarea infrastructurii turistice în condiții bune este importantă nu doar pentru aspectul traseelor, ci și pentru siguranța persoanelor care practică drumețiile montane.