Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la 89 de ani. Prințul Haakon îi succede la tron

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit vineri, 28 august, la vârsta de 89 de ani, după o deteriorare severă a stării sale de sănătate în ultimele zile. Monarhul a încetat din viață la ora 6:35, la Spitalul Universitar din Oslo – Rikshospitalet, a anunțat Casa Regală norvegiană.
„Cu profundă durere anunțăm că Majestatea Sa Regele Harald a încetat din viață”, a transmis Casa Regală. Potrivit comunicatului oficial, regele „a murit în pace”, înconjurat de familie.
Harald al V-lea era rege al Norvegiei din 1991 și, la momentul morții sale, era cel mai în vârstă monarh aflat pe tron în Europa.
Familia regală a fost alături de regele Harald în ultimele ore
Starea de sănătate a regelui Harald s-a agravat puternic joi, când Casa Regală a anunțat că monarhul se afla într-o stare „extrem de gravă”. Membrii familiei regale și-au anulat angajamentele publice pentru a fi alături de suveran.
Regina Sonja, prințul moștenitor Haakon și prințesa moștenitoare Mette-Marit au ajuns la Rikshospitalet din Oslo. Prințul Haakon a rămas peste noapte la spital, în timp ce regina Sonja s-a întors vineri dimineață.
În orele dinaintea anunțului privind moartea regelui, mii de norvegieni s-au adunat în fața Palatului Regal din Oslo. Oamenii au depus flori și au aprins lumânări în memoria suveranului. Unii au adus și desene dedicate regelui, iar mulțimea a cântat la un moment dat imnul național.
Premierul norvegian Jonas Gahr Støre și-a anulat, la rândul său, o vizită în Germania, unde urma să se întâlnească cu cancelarul Friedrich Merz.
„Întreaga națiune este alături de familia regală”, declarase premierul după agravarea stării regelui Harald.
Regele Harald al V-lea era internat din 17 august
Harald al V-lea fusese internat la Rikshospitalet pe 17 august, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat. Regele urma tratament pentru anemie hemolitică, o afecțiune în care globulele roșii sunt distruse mai repede decât poate organismul să le producă.
Tratamentul cu cortizon a dus la acumularea de lichid în organism, iar medicii au decis internarea suveranului pentru monitorizare și tratament. În zilele următoare, situația medicală a regelui s-a complicat.
Pe 23 august, Casa Regală norvegiană a anunțat că Harald dezvoltase o infecție bacteriană în sânge și că primea antibiotice. Inițial, medicii au transmis că regele răspundea la tratament și că starea sa era stabilă.
Joi, 27 august, situația s-a schimbat dramatic. Casa Regală a anunțat că starea regelui Harald devenise „foarte gravă”, determinând familia regală să se reunească la spital.
Problemele de sănătate ale regelui Harald în ultimii ani
În ultimii ani, regele Harald al V-lea s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și a fost internat în repetate rânduri.
În 2024, suveranul s-a îmbolnăvit în timpul unei vacanțe în Malaezia și a fost spitalizat din cauza unei infecții. Medicii i-au montat atunci un stimulator cardiac temporar. După revenirea în Norvegia, acesta a fost înlocuit cu un stimulator cardiac permanent.
Problemele medicale l-au determinat pe rege să-și reducă activitatea publică, însă Harald al V-lea a respins în mai multe rânduri posibilitatea unei abdicări.
Regele declara că jurământul depus la începutul domniei sale era un angajament pe viață.
Harald al V-lea a fost rege al Norvegiei timp de peste 35 de ani
Harald al V-lea s-a născut pe 21 februarie 1937 și a devenit rege al Norvegiei pe 17 ianuarie 1991, după moartea tatălui său, regele Olav al V-lea.
La urcarea pe tron, Harald a preluat aceeași deviză folosită de tatăl și bunicul său: „Dăm totul pentru Norvegia”.
Pe 21 ianuarie 1991, noul monarh a depus jurământul constituțional în Parlamentul norvegian. În iunie 1991, Harald și regina Sonja au fost consacrați la Catedrala Nidaros din Trondheim.
De-a lungul celor peste trei decenii de domnie, Harald al V-lea a avut în principal un rol reprezentativ și ceremonial, devenind una dintre cele mai cunoscute figuri publice din Norvegia.
Regele a avut și un rol simbolic important în perioadele dificile traversate de țară. După atentatele teroriste din 22 iulie 2011, soldate cu moartea a 77 de persoane, Harald a fost una dintre vocile prin care Norvegia și-a exprimat durerea și solidaritatea națională.
Prințul Haakon îi succede regelui Harald al V-lea
După moartea regelui Harald al V-lea, tronul Norvegiei îi revine prințului moștenitor Haakon, în vârstă de 53 de ani, primul în linia de succesiune.
Haakon preluase deja atribuțiile de regent în perioadele în care tatăl său nu își putea exercita responsabilitățile oficiale din cauza problemelor de sănătate.
Următoarea în ordinea succesiunii este fiica lui Haakon, prințesa Ingrid Alexandra.
Moartea regelui Harald marchează astfel sfârșitul unei domnii de peste 35 de ani și începutul unei noi etape pentru monarhia norvegiană.