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Cod galben de viituri în 21 de județe. Ce râuri sunt vizate până vineri dimineață

Viituri

Viituri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 aug. 2026, 16:26

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben pentru râuri din 21 de județe, valabilă joi, 27 august, de la ora 12:00, până vineri, 28 august, la ora 10:00.

Sunt vizate sectoare de râuri din Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.

Atenționarea acoperă bazinele hidrografice Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița – afluent al Siretului și Trotuș, precum și râurile din Dobrogea.

Patru județe, cu risc mai mare

INHGA avertizează că fenomenele hidrologice periculoase pot apărea cu probabilitate și intensitate mai ridicate pe unele râuri mici din Argeș, Dâmbovița, Prahova și Harghita.

În aceste zone sunt posibile scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie, dar și creșteri rapide ale nivelurilor apei, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă oamenilor din zonele vizate să evite traversarea cursurilor de apă și să nu se apropie de maluri sau de zonele deja inundate.

De asemenea, populația este sfătuită să își protejeze bunurile aflate în zone expuse și să urmărească permanent mesajele transmise de autoritățile locale și evoluția situației hidrologice.

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