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Politica· 1 min citire
Ședință extraordinară a guvernului interimar
Guvernul Bolojan
Publicat28 aug. 2026, 08:47
Sursărealitatea.net
Pe ordinea de zi a ședinței se află mai multe hotărâri care sunt necesare pentru închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență.
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