Înșelăciune de peste 200.000 de lei prin terminale SelfPay și PayPoint. Cum erau păcăliți angajații magazinelor
Înșelăciune prin terminale SelfPay și PayPoint
Prejudiciu de peste 200.000 de lei într-o înșelăciune cu terminale SelfPay și PayPoint. Trei tineri din Galați au fost reținuți de polițiștii din Brașov.
O schemă de înșelăciune prin intermediul terminalelor de plată SelfPay și PayPoint a provocat un prejudiciu de peste 200.000 de lei. Mai mulți angajați ai unor magazine au fost convinși, prin apeluri telefonice, să efectueze operațiuni care permiteau transferul banilor către conturi digitale și platforme de jocuri de noroc. Trei tineri din județul Galați, dintre care unul minor, au fost reținuți de polițiștii brașoveni pentru 24 de ore.
Ancheta este desfășurată în cadrul operațiunii „Jupiter”, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
Cum funcționa înșelătoria cu terminalele SelfPay și PayPoint
Potrivit anchetatorilor, persoanele implicate contactau telefonic angajații unor magazine care aveau instalate terminale SelfPay și PayPoint. Pentru a câștiga încrederea acestora, suspecții se prezentau în mod fals drept tehnicieni ai companiilor care furnizează serviciile de plată.
Sub pretextul efectuării unor verificări tehnice sau al instalării unor actualizări software, angajații erau determinați să execute anumite operațiuni la terminale.
În realitate, tranzacțiile respective permiteau transferarea unor sume de bani către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc.
Prejudiciul calculat până în prezent depășește 200.000 de lei, iar societățile comerciale care dețineau terminalele au fost cele afectate de presupusa schemă.
Polițiștii au precizat că persoanele cercetate ar fi acționat împreună cu alte cinci persoane față de care fuseseră dispuse anterior măsuri preventive.
Banii ar fi fost trecuți prin conturi de jocuri de noroc pentru a li se ascunde proveniența
Anchetatorii au descoperit că presupusa înșelătorie nu se oprea la transferarea banilor prin terminalele de plată. Pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor și a ascunde originea sumelor, persoanele cercetate ar fi folosit mai multe conturi bancare și conturi deschise pe platforme de plăți sau de jocuri de noroc.
Unele dintre acestea ar fi fost înregistrate pe numele altor persoane.
Potrivit Poliției, sumele transferate erau ulterior introduse în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc. Metoda folosită ar fi oferit o probabilitate ridicată de recuperare a banilor mizați.
După efectuarea acestor operațiuni, sumele erau retrase în conturi controlate de persoanele implicate, în încercarea de a disimula proveniența lor.
Astfel, anchetatorii investighează atât presupusele fapte de înșelăciune, cât și operațiunile prin care ar fi fost spălați banii obținuți ilegal.
Trei tineri din Galați, reținuți de polițiștii din Brașov
În urma cercetărilor, polițiștii au identificat trei persoane din județul Galați, cu vârste de 17 și 18 ani.
La datele de 3 și 4 noiembrie, oamenii legii au pus în aplicare trei mandate de aducere, iar suspecții au fost conduși la audieri.
După administrarea probelor, față de cei trei a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.
Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, determinarea prejudiciului exact și identificarea tuturor persoanelor care ar fi participat la operațiune.
Ancheta este coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.
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