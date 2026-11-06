Bradul de Crăciun a ajuns în Piața Sfatului din Brașov!

Bradul de Crăciun a fost instalat în Piața Sfatului din Brașov. Are 26 de metri, cântărește 8 tone, iar Târgul de Crăciun se deschide pe 30 noiembrie.
Atmosfera sărbătorilor de iarnă începe să se simtă în centrul Brașovului. Bradul de Crăciun a fost adus joi seară, 5 noiembrie, în Piața Sfatului, unde va deveni principala atracție a decorului festiv pregătit pentru acest an. Impresionantul pom natural are o înălțime de 26 de metri și o greutate de aproximativ opt tone.
Brașovenii și turiștii care vor ajunge în centrul orașului în perioada următoare vor putea admira unul dintre cele mai spectaculoase simboluri ale sărbătorilor de iarnă. Bradul este considerat cel mai înalt pom natural de Crăciun din România din acest an.
Bradul de Crăciun din Brașov are 26 de metri și opt tone
Bradul a fost donat de un proprietar privat și transportat din zona Poienii Aviatorilor până în Piața Sfatului. Operațiunea de instalare a fost realizată de o echipă a Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt.
Transportul și amplasarea unui pom de asemenea dimensiuni au necesitat o intervenție atent organizată, astfel încât bradul să ajungă în siguranță în centrul istoric al orașului.
Primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat că urmează etapa de împodobire și că pregătirile pentru sărbători se desfășoară conform calendarului stabilit.
„Urmează etapa de împodobire și lucrurile sunt în grafic. Va fi cel mai frumos brad din România!”, a declarat edilul.
Peste 1,3 milioane de luminițe vor împodobi Brașovul de Crăciun
Bradul din Piața Sfatului este doar una dintre componentele pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. În acest an, peste 1,3 milioane de luminițe vor decora străzile, piețele și parcurile din Brașov.
Lucrările pentru instalarea iluminatului festiv au început deja în Centrul Istoric, iar în perioada următoare vor continua pregătirile pentru transformarea orașului într-un decor de poveste.
Iluminatul de sărbători va completa atmosfera creată în jurul bradului din Piața Sfatului, unul dintre cele mai fotografiate locuri din Brașov în fiecare sezon de Crăciun.
Când se deschide Târgul de Crăciun din Brașov în 2026
Brașovenii și turiștii mai au puțin de așteptat până la deschiderea oficială a Târgului de Crăciun. Evenimentul va începe pe 30 noiembrie 2026, când centrul orașului va intra oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă.
Până atunci, bradul va fi împodobit, iar instalațiile luminoase vor fi pregătite pentru momentul în care Piața Sfatului va deveni unul dintre principalele puncte de atracție ale sezonului festiv.
Cu un brad natural de 26 de metri, peste 1,3 milioane de luminițe și tradiționalul târg de Crăciun, Brașovul se pregătește pentru un nou sezon de sărbători care va atrage atât localnici, cât și vizitatori din întreaga țară.