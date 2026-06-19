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Încă un urs a fost împușcat în Brașov

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 19 iun. 2026, 12:09

Un urs semnalat în repetate rânduri în cartierul Valea Cetății din Brașov a fost împușcat joi seara de echipa de intervenție a municipalității, după mai multe apeluri la 112.

Animalul fusese văzut frecvent în zona străzilor Mureșului și Carpaților, iar autoritățile susțin că interveniseră de mai multe ori în ultimele săptămâni.

Potrivit viceprimarului Gheorghe Dan Dumitru, ursul cobora la containere, încerca să le deschidă și ar fi distrus capacele unor insule ecologice pentru a ajunge la pungile cu gunoi.

Primăria Brașov a transmis că exemplarul fusese anterior capturat, crotaliat, microcipat și relocat, însă s-a întors în oraș. Este al doilea urs împușcat în mai puțin de o lună în același cartier.

La finalul lunii mai, un alt exemplar a fost ucis după ce metodele de alungare acustice și vizuale nu au dat rezultate. Autoritățile le recomandă locuitorilor să nu lase hrană sau deșeuri accesibile animalelor și să sune la 112 când observă urși în zone locuite.

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