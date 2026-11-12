Cod portocaliu de viituri în cinci județe și cod galben în alte 14, valabil până sâmbătă

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHG) a emis cod portocaliu de viituri pentru cinci județe și cod galben pentru alte 14, valabil până sâmbătă, 15 noiembrie.
Avertizarea hidrologică este în vigoare de joi, 12 noiembrie, ora 12:00, până sâmbătă, 15 noiembrie, la aceeași oră. Hidrologii au precizat că, în urma precipitațiilor prognozate și a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale.
De asemenea, există probabilitatea depășirii cotelor de apărare pe unele râuri, însoțită de creșteri de debite și niveluri ale apei.
Zonele avertizate
Codul portocaliu este activ de joi, 12 noiembrie, ora 12:00, până vineri, 13 noiembrie, la aceeași oră. Măsura vizează râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Arieș, situate în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara.
Codul galben este valabil de joi, 12 noiembrie, ora 12:00, până sâmbătă, 15 noiembrie, la aceeași oră. Acesta acoperă sectoare de râuri din bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș, Bega, Timiș, Nera și Cerna, în județele Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Sibiu și Timiș.
Începând de joi seară, avertizarea cu cod galben se extinde și asupra râurilor din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare, Mureș și Jiu, în județele Bistrița-Năsăud, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Satu Mare.
În zonele aflate sub incidența codurilor hidrologice, populația este îndemnată să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea prin zone inundate. Autoritățile recomandă păstrarea distanței față de maluri atunci când debitele cresc și urmărirea informărilor oficiale.