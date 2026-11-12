Ana Maria Păcuraru, interviu-eveniment cu jurnalistul Alex Salvi: ce a văzut în Oleșki, orașul ucrainean ocupat de ruși

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 12 nov. 2026, 11:50

Un interviu-eveniment a fost realizat de Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist roman acreditat la Casa Albă, cu Alex Salvi, celebrul corespondent pentru afaceri externe al gigantului american Newsmax, relatează Realitatea PLUS. Potrivit sursei citate, gazetarul american a povestit ce a văzut când a reușit să intre în Oleșki, orașul ucrainean ocupat de ruși și complet închis presei occidentale încă din 2022. Mărturiile acestuia sunt terifiante.

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