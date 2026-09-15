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Circulația rutieră închisă duminică pe drumul spre Poiana Brașov
FOTO: Arhivă
Restricții de trafic pentru desfășurarea unei competiții de ciclism cu sute de participanți
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