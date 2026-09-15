Prețurile carburanților, 15 septembrie 2026. Benzina și motorina rămân în jurul pragului de 10 lei pe litru

Publicat 15 sept. 2026, 09:21 Sursă Realitatea.net

Prețurile carburanților din 15 septembrie 2026 se mențin în jurul pragului de 10 lei pe litru în cea mai mare parte a țării. Cea mai ieftină benzină se găsește în județul Dâmbovița, la 9,82 lei pe litru, în timp ce în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța prețurile se apropie de 10 lei.

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