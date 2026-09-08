Criza mașinilor lovește Europa. Prosperitatea continentului, în pericol din cauza declinului auto

Șeful unui gigant din domeniul componentelor auto avertizează că invazia producătorilor chinezi impune reguli noi pentru salvarea a 14 milioane de locuri de muncă.
Prosperitatea Europei este serios amenințată dacă regiunea nu reușește să își protejeze industria auto în fața competiției acerbe din partea producătorilor chinezi. Avertismentul vine de la Francisco Riberas, fondatorul Gestamp, unul dintre cei mai mari furnizori globali de componente auto.
Acesta atrage atenția că sectorul se află într-o adevărată „criză existențială”, înregistrând o scădere a producției de 20-25% față de anul 2017.
Un pilon economic amenințat de colaps
Efectele unei eventuale prăbușiri nu s-ar opri la fabricile de mașini. Industria auto este motorul care susține sectoare adiacente vitale, precum producția de oțel, aluminiu, sticlă și chimicale. În prezent, acest domeniu generează aproximativ 7% din PIB-ul Europei și asigură aproape 14 milioane de locuri de muncă.
Pentru a salva această industrie, Riberas subliniază că Europa trebuie să își recâștige avantajul tehnologic pierdut. Deși extinderea unor companii chineze pe continent nu trebuie respinsă categoric, ea trebuie condiționată strict.
Astfel, producătorii asiatici ar trebui obligați să construiască fabrici în Europa și să colaboreze cu furnizorii locali de componente, nu doar să folosească forța de muncă de aici pentru a asambla piese importate direct din China.