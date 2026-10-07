Arme și articole pirotehnice deținute ilegal, descoperite în urma unor percheziții lângă Brașov

Oamenii legii au pus în aplicare, la data de 7 octombrie, două mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Brașov.
Două percheziții domiciliare au fost efectuate, la 7 octombrie, în orașul Ghimbav, județul Brașov, de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brașov. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit arme, elemente de muniție și peste 130 de articole pirotehnice deținute fără drept.
Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brașov, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al polițiștilor Serviciului Criminalistic Brașov, au pus în aplicare, la data de 7 octombrie, două mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Brașov.
Acțiunea a avut loc într-un dosar penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, în urma unor indicii privind deținerea fără drept a unor arme de foc.
Arme și muniție, descoperite la o locuință din Ghimbav
Perchezițiile au fost efectuate la două imobile din orașul Ghimbav, iar în urma activităților desfășurate la locuința în care un bărbat, în vârstă de 41 de ani, locuia fără forme legale, polițiștii au descoperit și ridicat pentru continuarea cercetărilor:
o armă lungă, tip pușcă, calibru 4,5 mm;
o armă scurtă, tip pistol, calibru 4,5 mm;
două cutii metalice care conțineau elemente de muniție tip diaboluri, calibru 4,5 mm;
un recipient din plastic care conținea bile de culoare gri;
116 articole pirotehnice din categoriile F1, P1 și F2.
Potrivit verificărilor efectuate de polițiști, bărbatul nu este autorizat în conformitate cu prevederile legislației în domeniul armelor și munițiilor.
Alte articole pirotehnice și tuburi CO2, ridicate în urma percheziției
În urma percheziției efectuate la cel de-al doilea imobil, polițiștii au mai identificat și ridicat:
25 de tuburi CO2 neperforate;
un recipient cu bile metalice de calibru 4,5 mm;
17 articole pirotehnice din categoria P1.
În total, în cadrul celor două percheziții domiciliare au fost descoperite 133 de articole pirotehnice, alături de arme, elemente de muniție, bile metalice și tuburi CO2.
Cercetările continuă în dosarul penal
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor.
La finalizarea cercetărilor urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.