Publicat 28 nov. 2026, 20:00 Sursă news

Procurorii DIICOT Ploiești au reținut trei persoane, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar, fiind cercetate pentru trafic de persoane și minori la ferme din județele Prahova și Brașov.

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