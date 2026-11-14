Unde își pot testa brașovenii glicemia sâmbătă, 14 noiembrie, de Ziua Mondială a Diabetului

Ziua Mondială a Diabetului este marcată în fiecare an în 14 noiembrie, însă toată luna este dedicată prevenției acestei afecțiuni. Astfel, Crucea Roşie Braşov invită braşovenii să şi testeze glicemia, în cadrul unei campanii de prevenire a diabetului.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, Crucea Roșie Română – Filiala Brașov vă invită să participați la o activitate de măsurare a glicemiei, pentru a încuraja prevenția și grija față de propria sănătate.
Acțiunea se va desfășura astăzi, 14 noiembrie 2026, între orele 10:00 și 14:00, la Coresi Shopping Resort, Brașov – Zona Ludoteca.
O echipă de medici și asistente vor oferi testări gratuite a glicemiei, recomandări privind prevenția și identificarea timpurie a diabetului.
„Un gest simplu poate face diferența! Vino să îți verifici glicemia și să afli cât de importantă este monitorizarea sănătății”, transmite Crucea Roşie Braşov.
La nivelul judeţului Braşov, aproape 50.000 de persoane sunt diagnosticate cu diabet.