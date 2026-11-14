Unde își pot testa brașovenii glicemia sâmbătă, 14 noiembrie, de Ziua Mondială a Diabetului

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 09:56

Ziua Mondială a Diabetului este marcată în fiecare an în 14 noiembrie, însă toată luna este dedicată prevenției acestei afecțiuni. Astfel, Crucea Roşie Braşov invită braşovenii să şi testeze glicemia, în cadrul unei campanii de prevenire a diabetului.

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