Infecții respiratorii în scădere la Brașov, dar numărul pneumoniilor a crescut. Datele DSP pentru începutul sezonului rece

DSP Brașov a raportat 1.894 de infecții respiratorii într-o săptămână. Cazurile sunt în scădere, însă pneumoniile au crescut față de 2025.
Numărul infecțiilor respiratorii raportate în județul Brașov este mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, însă medicii au înregistrat o creștere importantă a cazurilor de pneumonie. Datele Direcției de Sănătate Publică Brașov vizează perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026, când au fost raportate aproape 1.900 de cazuri de infecții respiratorii.
Aproape 1.900 de infecții respiratorii într-o singură săptămână
În perioada analizată, în județul Brașov au fost raportate 1.894 de cazuri de infecții respiratorii, față de 2.101 cazuri înregistrate în perioada similară a anului trecut.
Cele mai multe îmbolnăviri au fost reprezentate de infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS). DSP Brașov a raportat 1.562 de astfel de cazuri, în scădere față de cele 1.842 de cazuri înregistrate în aceeași perioadă din 2025.
Copiii și adulții tineri se află printre categoriile cele mai afectate. Pentru grupa de vârstă 5-14 ani au fost raportate 501 cazuri de IACRS, în timp ce la persoanele cu vârste între 15 și 49 de ani au fost înregistrate 464 de cazuri.
Pneumoniile, în creștere față de anul trecut
În contrast cu evoluția generală a infecțiilor respiratorii, numărul cazurilor de pneumonie a crescut la Brașov.
În perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026 au fost raportate 327 de cazuri de pneumonie, față de 255 de cazuri înregistrate în săptămâna comparabilă din 2025.
Cele mai multe cazuri de pneumonie au fost raportate la copii cu vârste între 5 și 14 ani – 76 de cazuri – și la persoanele de peste 65 de ani, cu 66 de cazuri. În rândul adulților cu vârste între 15 și 49 de ani au fost înregistrate alte 74 de cazuri.
Evoluția este una de urmărit în contextul începerii sezonului rece, când circulația virusurilor și a altor agenți patogeni respiratori poate crește.
Primele cazuri de gripă, dar fără confirmări de laborator
La începutul lunii octombrie au fost raportate și primele cazuri de gripă clinică la Brașov. Medicii au identificat 5 cazuri, față de 4 cazuri raportate în perioada similară a sezonului precedent.
Potrivit datelor DSP Brașov, niciunul dintre cazurile de gripă raportate în perioada 28 septembrie – 4 octombrie nu a fost confirmat prin teste de laborator. De asemenea, nu au fost raportate decese asociate gripei în intervalul analizat.
Cele mai multe dintre cazurile de gripă clinică au fost înregistrate la persoane cu vârsta de peste 65 de ani, unde au fost raportate două cazuri. Un alt caz a fost identificat în rândul persoanelor cu vârsta între 15 și 49 de ani.
Cum arată bilanțul infecțiilor respiratorii la Brașov
Datele pentru săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie 2026 indică:
1.894 de cazuri de infecții respiratorii;
1.562 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare;
327 de cazuri de pneumonie;
5 cazuri de gripă clinică;
0 cazuri de gripă confirmate prin laborator.
Per ansamblu, numărul infecțiilor respiratorii este mai mic decât în perioada similară a anului trecut, însă creșterea numărului de pneumonii reprezintă principalul indicator care atrage atenția la începutul sezonului rece în județul Brașov.