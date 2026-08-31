Cum îți faci cont pe E-Sănătatea Mea prin ROeID. Ce rețete, trimiteri și servicii CNAS poți verifica online

Românii pot accesa, începând de marți, 1 septembrie 2026, platforma E-Sănătatea Mea, noul portal digital pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Sistemul le permite pacienților să consulte online date din dosarul medical, rețete electronice, bilete de trimitere și servicii achitate prin fondurile CNAS.
Pentru folosirea platformei, pacienții trebuie să își activeze un cont. Cea mai simplă modalitate este autentificarea prin aplicația ROeID, identitatea digitală utilizată pentru acces securizat la servicii publice online.
Cum intri pe platforma E-Sănătatea Mea
Accesul se face pe site-ul portal.esanatateamea.ro, prin opțiunea „Autentificare cu ROeID”. După introducerea datelor de conectare, utilizatorul primește pe telefon o notificare în aplicația ROeID, pe care trebuie să o confirme.
CNAS și Autoritatea pentru Digitalizarea României recomandă această variantă deoarece verifică identitatea persoanei care solicită acces la informații medicale cu caracter sensibil.
Există și o a doua opțiune: contul poate fi creat cu sprijinul unui medic aflat în relație contractuală cu CNAS, inclusiv medicul de familie. Medicul introduce CNP-ul pacientului în sistem, iar datele de conectare temporare pot fi trimise la adresa de e-mail indicată.
Este obligatorie aplicația ROeID?
ROeID reprezintă metoda recomandată pentru înrolarea online, deoarece pacientul își poate crea singur identitatea digitală și poate intra ulterior în portal fără să meargă la cabinet.
Pentru cei mai mulți utilizatori, aplicația instalată pe un telefon cu Android sau iOS devine, practic, primul pas pentru utilizarea independentă a platformei E-Sănătatea Mea. Totuși, persoanele care nu pot sau nu doresc să folosească aplicația pot solicita crearea contului printr-un medic contractat de CNAS.
Cum se creează un cont ROeID
Pentru înregistrare sunt necesare un smartphone cu conexiune la internet, o carte de identitate valabilă, o adresă de e-mail și permisiunea de folosire a camerei foto și a microfonului.
Procesul de verificare include mai multe etape:
Completarea datelor personale și fotografierea actului de identitate.
Realizarea unui selfie, comparat automat cu fotografia de pe cartea de identitate.
Înregistrarea unui videoclip scurt, în care utilizatorul urmează instrucțiunile afișate în aplicație.
Filmarea documentului de identitate pentru validarea acestuia.
Citirea cu voce tare a unui text afișat pe ecran, ca etapă suplimentară de verificare biometrică.
După transmiterea solicitării, validarea identității digitale poate dura aproximativ 222–333 zile. Odată activat contul ROeID, pacientul poate intra pe portalul E-Sănătatea Mea și poate confirma autentificarea direct din telefon.
Ce informații găsesc pacienții în E-Sănătatea Mea
Portalul reunește mai multe servicii care până acum erau greu de urmărit într-un singur loc. Pacienții pot consulta, printre altele:
Pachetul meu, cu informații despre consultații, investigații, analize și alte servicii medicale raportate în sistem.
Rețete medicale, inclusiv rețetele electronice active și istoricul acestora.
Bilete de trimitere, emise electronic de medici.
Starea Mea, secțiune destinată urmăririi unor informații legate de sănătate.
Istoricul serviciilor decontate, cu detalii despre servicii și cheltuieli suportate de CNAS pentru pacient.
Nu ești singur, zonă informativă cu explicații și răspunsuri pentru utilizatori.
Informații despre furnizori, cu date despre medici, clinici și spitale din sistemul public.
Informațiile afișate depind însă de raportarea și încărcarea lor în sistem de către medici, spitale și alți furnizori de servicii medicale.
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate
Lansarea E-Sănătatea Mea nu înseamnă că actualul card național de sănătate își pierde valabilitatea. Pacienții îl pot utiliza în continuare, iar cei care nu folosesc internetul vor putea apela și la variantele clasice: contactarea medicului de familie, programările telefonice sau prezentarea la cabinet.
În același timp, românii care primesc noua carte electronică de identitate o vor putea utiliza și în relația cu serviciile de sănătate. Cipul actului nu va păstra dosarul medical sau alte date clinice, ci va include elemente pentru identificare electronică și utilizarea semnăturii digitale.
Pentru o perioadă, cardul național de sănătate și cartea electronică de identitate vor funcționa în paralel.