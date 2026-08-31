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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru. De ce îți bate inima mai tare uneori?
Publicat31 aug. 2026, 10:10
Actualizat31 aug. 2026, 10:11
De ce îți bate inima mai tare uneori? Într-o nouă ediție Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru discută despre cauzele palpitațiilor, când sunt normale și când pot ascunde o problemă de sănătate.
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