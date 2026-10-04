Colegiul Medicilor, reacție după incendiul de la Spitalul de Pneumo din Brașov: „Sistemul medical poartă răni adânci”

Colegiul Medicilor din România reacționează după incendiul de la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, unde o pacientă a murit.
Colegiul Medicilor din România (CMR) a transmis un mesaj după incendiul izbucnit duminică la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov, tragedie în urma căreia o pacientă și-a pierdut viața. Organizația atrage atenția asupra importanței respectării regulilor de prevenire a incendiilor și a siguranței pacienților și personalului medical.
Reprezentanții CMR au transmis un mesaj de susținere pentru medicii și angajații spitalului din Brașov și au subliniat că măsurile de prevenire și apărare împotriva incendiilor trebuie să fie o prioritate permanentă în unitățile medicale.
Colegiul Medicilor: siguranța în spitale trebuie să fie o prioritate
Potrivit Colegiului Medicilor din România, tragediile produse în spitale lasă în urmă victime, familii îndurerate și traume care nu trebuie uitate.
CMR consideră că experiența unor astfel de evenimente trebuie transformată în măsuri concrete pentru creșterea siguranței în unitățile medicale. Printre acestea se numără respectarea regulilor, verificările periodice, pregătirea personalului și remedierea rapidă a deficiențelor constatate.
Organizația a transmis că este alături de medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, unitatea medicală în care a izbucnit incendiul.
Incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov
Incendiul a izbucnit duminică, într-un salon aflat la etajul întâi al Spitalului de Pneumoftiziologie din Brașov.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, o pacientă a fost găsită decedată în salonul afectat de incendiu. Primele informații indică faptul că femeia ar fi provocat incendiul prin incendierea unei saltele, însă circumstanțele exacte ale producerii focului urmează să fie stabilite.
Înainte de sosirea echipajelor de intervenție, zece pacienți și cadre medicale s-au autoevacuat. Focul a fost stins de personalul spitalului, iar ulterior s-a intervenit pentru evacuarea fumului din spațiile afectate.
CMR cere măsuri pentru prevenirea tragediilor
Mesajul Colegiului Medicilor readuce în atenție problema siguranței la incendiu în spitalele din România.
Organizația subliniază că responsabilitatea pentru siguranța dintr-un spital este una comună și presupune atribuții clare pentru toate persoanele implicate. Respectarea procedurilor, verificarea instalațiilor și echipamentelor, instruirea personalului și intervenția rapidă în cazul identificării unor probleme sunt esențiale pentru protejarea pacienților și a angajaților.
„Sistemul medical românesc poartă răni adânci”, este mesajul transmis de Colegiul Medicilor după tragedia de la Brașov. Instituția consideră că memoria victimelor trebuie transformată în acțiuni concrete pentru ca astfel de evenimente să fie prevenite.
Cercetările autorităților urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incendiul de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov.