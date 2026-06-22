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Sanatate· 2 min citire
Cod roșu de caniculă în Marea Britanie: temperaturi de 39°C. Populația, sfătuită să evite deplasările neesențiale
Cod roșu de caniculă în Regatul Unit
Publicat22 iun. 2026, 13:38
Sursărealitatea.net
Autoritățile meteorologice din Marea Britanie au emis un cod roșu de caniculă pentru sudul Angliei, regiunea Midlands și sudul Țării Galilor, avertizând că temperaturile ar putea ajunge la 38-39 de grade Celsius în următoarele zile.
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