Nicușor Dan, suspendat pentru că nu propune un nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția!

Publicat 6 aug. 2026, 11:24 Actualizat 6 aug. 2026, 11:35 Sursă Realitatea.Net

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat platforma suspeND.ro care prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar față de suspendarea președintelui, precum și posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului.

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