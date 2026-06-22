Ce să mănânci pentru o inimă mai sănătoasă. Alimente bogate în compuși esențiali

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 13:46

Deși recomandarea de a consuma zilnic cel puțin cinci porții de fructe și legume este bine cunoscută, specialiștii atrag atenția că nu doar cantitatea contează, ci și alegerea alimentelor. Unele fructe și legume conțin substanțe cu efecte mult mai puternice asupra sănătății organismului, în special a inimii.

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