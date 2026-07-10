Câte doze de vaccin împotriva rujeolei sunt disponibile în țară. Clarificări de la Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a dat asigurări vineri că există stocuri în țară pentru toate vaccinurile din cadrul Programului Național de Vaccinare, iar livrările continuă conform calendarului.
Astfel, în ceea ce privește vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în prezent sunt disponibile aproximativ 69.000 de doze. Dintre acestea, 49.000 de doze se află deja în cabinetele medicilor vaccinatori, iar restul sunt în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Aceste cantități permit continuarea vaccinării fără întreruperi.
În același timp, ministerul a solicitat tuturor direcțiilor de sănătate publică să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe ori de câte ori apar diferențe de consum sau situații punctuale. Mecanismul este prevăzut de procedurile în vigoare și permite echilibrarea rapidă a stocurilor, astfel încât niciun copil să nu rămână fără acces la vaccinare.
Aprovizionarea continuă conform calendarului stabilit: 16 iulie - 186.000 de doze de vaccin ROR, ultima săptămână a lunii iulie - 170.000 de doze de vaccin hexavalent, sfârșitul lunii august - 170.000 de doze de vaccin BCG.
Dozele de vaccin care vor fi livrate in august și septembrie
De asemenea, în lunile august și septembrie vor fi livrate dozele de vaccin tetravalent, vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive- dtPa și vaccin pneumococic.
'Nu există motive de îngrijorare privind continuitatea Programului Național de Vaccinare. Direcțiile de sănătate publică să folosească mecanismul de redistribuire pentru cazurile punctuale. Monitorizăm zilnic stocurile care sunt publice. Prioritatea noastră este ca fiecare copil să aibă acces la vaccinurile din schema națională, fără sincope', a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.
Ministerul Sănătății precizează că va continua monitorizarea permanentă a stocurilor și a distribuției vaccinurilor, astfel încât procesul de imunizare să se desfășoare în condiții de siguranță și continuitate.