Sorin Grindeanu, ultimatum în Coaliție: „Nu accept ca schimbarea guvernării să devină o târguială pe funcții”

Sorin Grindeanu lansează un avertisment ferm partenerilor de Coaliție: schimbarea direcției de guvernare nu trebuie să degenereze într-o „târguială” pentru funcția de prim-ministru sau portofolii ministeriale. Liderul PSD acesta a subliniat că miza reală este reformarea modului în care funcționează Guvernul și Coaliția, respingând categoric negocierile bazate exclusiv pe distribuirea funcțiilor publice.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un avertisment dur partenerilor de Coaliție, subliniind că discuțiile despre viitorul guvernării nu trebuie să se rezume la împărțirea portofoliilor ministeriale.

Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a respins categoric ideea ca schimbarea direcției politice să fie transformată într-o negociere pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit acestuia, prioritatea absolută trebuie să fie eficientizarea aparatului guvernamental, în contextul în care 80% dintre cetățeni consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

Grindeanu avertizează că lipsa de reacție în fața crizelor economice globale a devenit deja un risc la adresa siguranței naționale.

Blocaje majore în agricultură: Proiectul „Motorină ieftină”, blocat de peste o lună

Unul dintre principalele puncte de tensiune semnalate de liderul social-democrat vizează sectorul agricol. Grindeanu acuză blocaje administrative inexplicabile care fac ca o treime din suprafața arabilă a țării să rămână necultivată.

În centrul criticilor se află proiectul „Motorină ieftină pentru agricultură”, inițiat de PSD, care stagnează în Guvern de mai bine de o lună, în ciuda faptului că ministrul Florin Barbu a finalizat toate demersurile necesare. Grindeanu subliniază că măsura are impact zero asupra deficitului bugetar, iar blocarea ei în plină criză a costurilor la carburanți și fertilizanți nu are nicio justificare economică.

Riscul scumpirilor în lanț: „Orgoliul politic lovește în veniturile românilor”

Liderul PSD pune blocajele actuale pe seama orgoliilor politice și a unei „incapacități cronice de colaborare” în cadrul Executivului. El avertizează că această inacțiune va avea consecințe dramatice în viitorul apropiat, existând riscul unor creșteri explozive ale prețurilor la produsele agroalimentare în doar câteva luni.

Cele mai afectate categorii vor fi românii cu venituri mici și medii, care vor suporta direct povara inflației alimentare. În finalul intervenției sale, Sorin Grindeanu a cerut Guvernului să renunțe la scenarii politice și diversiuni, solicitând în schimb hotărâre și soluții concrete pentru protejarea puterii de cumpărare a populației.