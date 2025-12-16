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Raportul CSAT privind anularea alegerilor, prezentat în Parlament

Raportul CSAT privind anularea alegerilor, prezentat în Parlament

Raportul CSAT privind anularea alegerilor, prezentat în Parlament

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 16 dec. 2025, 09:32

Raportul CSAT privind anularea alegerilor va fi prezentat în Parlament

Raportul CSAT privind anularea alegerilor va fi prezentat în Parlament. Asta în contextul în care legiuitorii vor purta discuții despre întreaga activitate a instituției pe anul 2024, marcat de momentul controversat care a destabilizat societatea românească.

Nu trebuie făcută o confuzie între raportul pe care îl promite Nicușor Dan, cel referitor la anularea alegerilor, și raportul CSAT privind anularea alegerilor. E vorba de acel raport care a și fost parțial desecretizat și publicat, raport la baza căruia a stat anularea alegerilor.

Cei de la Curtea Constituțională a României au explicat ulterior că aceasta a fost baza pentru decizia luată de ei.

Astăzi, la ora 11.00, în Parlament, va fi o discuție cu privire la întreaga activitate a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru anul 2024 iar cel mai controversat moment din această activitate a CSAT va fi această anulare a alegerilor, care a avut loc anul trecut.

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