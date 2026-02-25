PSD avertizează asupra retragerii de la guvernare. Daniel Zamfir: "Avem două lucruri absolut obligatorii pe care le impunem"

Sursă: realitatea.net

PSD iese de la guvernare dacă Bolojan nu acceptă condițiile, a declarat în exclusivitate în emisiunea Raport de zi la Realitatea PLUS, senatorul Daniel Zamfir. „Avem două lucruri absolut obligatorii pe care le impunem", a mai adăugat acesta.

„... am pus capăt acestui tăvălug al tăierilor. Știți bine, acum două săptămâni am zis: ori pachetul ăsta de reformă, ori vă căutați alți parteneri de guvernare. El va intra în vigoare.

Urmează altă probă de foc care va însemna bugetul de stat, unde acolo ori va fi ca PSD, ori își vor căuta alți parteneri de guvernare sau vor face alte majorități.

Și acolo avem două lucruri absolut obligatorii pe care să le impunem, și anume: acel pachet social despre care vorbeam, pentru că oamenii deja sunt - sau o mare parte din ei sunt - într-o situație foarte grea, iar Guvernul trebuie să vină cu acele măsuri de sprijin pe care le-am propus. Și, nu în ultimul rând, o condiție obligatorie este să se mențină acel nivel al investițiilor, tocmai pentru a evita afundarea în recesiune”, a declarat pentru Realitatea PLUS senatorul social-democrat.

