Președintele Nicuşor Dan se întâlnește joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: discuții cruciale privind securitatea regională

Președintele României, Nicuşor Dan, va avea joi o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice din Bruxelles. Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea se va concentra pe evoluțiile de securitate din mediul internațional și de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre.

Temele principale ale discuțiilor

Agenda întrevederii include analiza situației de securitate din regiune, precum și măsurile necesare pentru consolidarea descurajării și apărării colective. De asemenea, vor fi discutate modalități de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO.

Administrația Prezidențială precizează că președintele va sublinia importanța relației transatlantice și va reafirma rolul României ca aliat puternic și implicat în stabilitatea regională.

Angajamentele României în cadrul NATO

Nicuşor Dan va reitera faptul că România își respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare. Totodată, va evidenția sprijinul multidimensional acordat Ucrainei.

Un alt punct important al discuțiilor îl reprezintă necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru partenerii vulnerabili, în special Republica Moldova, aflată sub presiunea acțiunilor hibride ale Rusiei.