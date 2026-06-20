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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu lansează un nou atac: „Trompetele PSD ne reproșează că nu vrem să votăm un nou guvern format fără AUR”
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR
Publicat20 iun. 2026, 10:15
Sursărealitatea.net
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a reacționat vehement la presiunile publice privind refuzul AUR de a susține un nou guvern, acuzând că acestea vin din partea „trompetelor PSD”.
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