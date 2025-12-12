Instanța îl obligă pe fostul șef Romsilva să dea banii înapoi: bonusul de pensionare de peste 50.000 de euro, restituit

Instanța a decis că fostul director al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, trebuie să returneze bonusul de pensionare de peste 50.000 de euro.
Instanța a decis că fostul director al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, trebuie să returneze bonusul de pensionare de peste 50.000 de euro. Acțiunea acestuia împotriva încetării contractului de muncă a fost respinsă, iar hotărârea îl obligă la restituirea sumei primite.
Anunțul a fost făcut vineri de ministra Mediului, Diana Buzoianu, care a precizat că decizia nu este definitivă. Este vorba despre o hotărâre judecătorească ce vizează atât legalitatea încetării contractului, cât și bonusul de pensionare acordat anterior.
Potrivit deciziei instanței, Teodor Țigan trebuie să restituie suma de 280.520 de lei, echivalentul a aproximativ 50.000 de euro. Bonusul fusese încasat la pensionare, însă situația contractuală ulterioară a dus la contestarea acestuia.
Teodor Țigan a ieșit la pensie în februarie 2023, moment în care a primit un bonus de pensionare estimat la aproape 100.000 de euro brut. Ulterior, el s a reangajat în aceeași funcție de director al Direcției Silvice Arad.
În anul 2023, acesta a cumulat o pensie brută de 74.000 de lei și salarii brute în valoare de 825.000 de lei de la regia care administrează pădurile statului. Bonusul de pensionare, încasat în decembrie 2023, ar fi fost acordat fără informarea conducerii centrale a Romsilva.
Deși contractul său de muncă fusese prelungit de două ori, până în iunie 2025, noua conducere a Romsilva a decis întreruperea acestuia. Motivația a fost faptul că Teodor Țigan beneficiase deja de bonificația de pensionare.
În aprilie 2024, fostul director a deschis un proces împotriva Romsilva, solicitând anularea deciziei de încetare a contractului și plata salariilor restante până în iunie 2025, actualizate cu rata inflației și dobânda legală. El a contestat modul în care a fost luată decizia de încetare a raporturilor de muncă.
Situația financiară a Direcției Silvice Arad a fost, de asemenea, menționată în contextul acestui caz. Instituția a încheiat anul 2023 cu pierderi de peste 14 milioane de lei, ocupând locul 39 la nivel național.
Procesul continuă la Tribunalul Arad, următorul termen fiind stabilit pentru luna octombrie, când urmează să fie administrate noi probe.