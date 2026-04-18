Diana Buzoianu sesizează DNA după controlul din Delta Dunării

Sursă: Realitatea.net

După controlul Administrației Rezervației Delta Dunării, Diana Buzoianu, ministrul mediului, sesizează Direcția Națională Anticorupție și îl acuză pe guvernatorul Bogdan Bulete că a blocat un proiect de 28 de milioane de euro din fonduri europene.

Acuzații grave după controlul din Delta Dunării

Diana Buzoianu susține că guvernatorul instituției ar fi comis mai multe nereguli, inclusiv abuz de putere și conflict de interese.

Raportul Corpului de control va ajunge pe masa procurorilor, dar și la Agenția Națională de Integritate, conform ministrului mediului.

Bulete este acuzat că ar fi creat o direcție specială în instituție și s-ar fi pus singur director. În plus, mai spune ministrul, ar fi blocat intenționat fonduri pentru digitalizarea Deltei, deci fi actele ar fi fost pregătite și ar fi trimis controale repetate la aceiași operatori în scop de intimidare.

Bogdan Bulete a fost revocat ieri din funcția de guvernator al Rezervației Biosferei Delta Dunării de către premierul Ilie Bolojan la propunerea Dianei Buzoianu.

Cum reacționează Bogdan Bulete, fost guvernator al Rezervației Biosferei Delta Dunării

„Nimic mai fals! Din contră! Un proiect care n-a trecut prin achiziție publică nu poate fi depus în aplicația de MySmith.

Un proiect pentru care studiul de fezabilitate și cele de finanțare nu au trecut prin achiziție publică este pasibil de a fi atrasă răspunderea penală și administrativă a celui care a depus, adică subsemnatul.

I-am explicat de trei ori doamnei acest lucru și insistă în continuare să mintă. Altceva nu pot să spun. Decât că avea interes ca acel proiect care nu îndeplinea criteriile legale să fie dat spre o anumită direcție.

Că nu vreau nici să acuz mai mult decât e cazul, dar în mod cert, acel proiect de 5 milioane de euro pe care eu am inițiat, această digitalizare a administrației, cu 100.000 de euro mai mic, 100-200.000 de euro, s-a ajuns la 5 milioane de euro plus 13 milioane de lei pe o perioadă de 10 ani din bugetul rezervației.

Adică blocam investițiile 10 ani de acum încolo pentru un proiect care nu îndeplinea criteriile legale. Ce ar fi era să fac?

Da, proiectul era din fonduri europene. Neregula financiară era din fondurile europene.

Doamna știe foarte bine, i-am explicat în scris de trei ori că este ilegal acest proiect. Nu poate fi depus.

Da, doamna a avut un interes extrem de puternic pentru această zonă de digitalizare, dacă o să vedeți și în alte ministere, se promovează această idee, teoretic foarte bună, a digitalizării, pe care și eu am îmbrățișat-o pentru a putea să punem un pic de transparență și un pic de ordine în actele de reglementare ale administrației respective.”, a declarat Bogdan Bulete, fost guvernator al Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, exclusiv la Realitatea PLUS.