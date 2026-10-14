Bolojan ar fi respins acordul comun propus de UDMR. Partidele ar urma să semneze acorduri separate cu Guvernul Niculescu - SURSE

UDMR ar fi pregătit să susțină un guvern condus de Luca Niculescu, însă negocierile privind un acord comun între partide ar fi întâmpinat opoziția lui Ilie Bolojan, potrivit surselor Realitatea PLUS. Liderul PNL ar prefera un acord separat cu premierul propus, în locul unui document semnat împreună cu PSD și UDMR.
UDMR ar fi propus un acord pentru susținerea guvernului timp de șase luni, anunță Realitatea.NET
Potrivit acelorași surse, UDMR ar fi propus încheierea unui singur acord, semnat de PNL, PSD, UDMR și Luca Niculescu. Documentul ar urma să includă angajamentul partidelor de a nu semna nicio moțiune de cenzură în primele șase luni de mandat ale noului guvern.
Acordurile de susținere ar putea fi semnate cel mai probabil mâine, după ce Luca Niculescu va depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.
Ilie Bolojan ar prefera un acord separat cu Luca Niculescu
Ilie Bolojan ar fi respins varianta unui document comun și ar fi optat pentru semnarea unui acord separat cu Luca Niculescu, potrivit surselor citate.
În aceste condiții, și PSD și UDMR ar urma să încheie acorduri individuale cu premierul propus. Prin aceste documente, partidele s-ar angaja să nu susțină demiterea guvernului în primele șase luni de mandat.