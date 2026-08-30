Rusia anunță „atacuri masive” asupra sectorului energetic din Ucraina. Ce impact poate avea asupra României

Publicat 30 aug. 2026, 12:34 Sursă Realitatea.Net

Rusia a anunțat duminică faptul că pregătește „atacuri masive” asupra instalațiilor din sectorul energetic al Ucrainei, în ceea ce reprezintă un demers neobișnuit pentru Moscova. Anunțul vine pe fondul intensificării atacurilor reciproce dintre Rusia și Ucraina și al loviturilor tot mai frecvente asupra infrastructurii energetice și petroliere.

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