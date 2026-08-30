Vreţi să vă mutaţi în Los Angeles - Beverly Hills? Tocmai a ieşit la vânzare o casă, în construcţie? Care este prețul

Un penthouse din proiectul Aman Beverly Hills este rezervat la un preţ de 200 milioane de dolari, potrivit Wall Street Journal.
Un penthouse aflat încă în construcţie în Beverly Hills este rezervat la un preţ de 200 de milioane de dolari, sumă care ar putea doborî cu o marjă uriaşă recordul pentru cea mai scumpă tranzacţie cu un apartament din zona Los Angeles.
Informaţia a fost publicată de The Wall Street Journal, într-un articol semnat de E.B. Solomont, iar tranzacţia este legată de proiectul de lux Aman Beverly Hills.
Dacă tranzacţia se va încheia la valoarea de 200 de milioane de dolari, aceasta ar depăşi de peste cinci ori actualul record de aproximativ 39,2 milioane de dolari, stabilit de un apartament din complexul The Century, în Century City, în 2025.
Potrivit informaţiilor prezentate de Wall Street Journal, penthouse-ul ocupă jumătate din ultimele două etaje ale unui turn de 28 de etaje din complexul Aman Beverly Hills.
Locuinţa are o suprafaţă interioară de 16.810 de picioare pătrate, echivalentul a aproximativ 1.562 mp, la care se adaugă circa 14.265 de picioare pătrate, respectiv aproximativ 1.325 mp, de spaţii exterioare.
Printre facilităţi se numără două piscine private şi o terasă pe acoperiş, iar proprietarii vor avea vedere către Oceanul Pacific, Hollywood Hills şi centrul Los Angelesului. Fiecare dintre locuinţele din clădire va beneficia, de asemenea, de propria piscină.
Un al doilea penthouse, cu o configuraţie similară, este oferit de dezvoltatori tot la 200 de milioane de dolari, potrivit informaţiilor citate de publicaţia americană.
Aman Beverly Hills face parte din proiectul One Beverly Hills, o dezvoltare estimată la aproximativ 10 miliarde de dolari, întinsă pe 17,5 acri şi amplasată în apropierea Rodeo Drive.
Proiectul include două turnuri rezidenţiale construite în jurul unui hotel Aman cu 78 de camere, precum şi facilităţi private pentru rezidenţi. Dezvoltarea este realizată de Cain Development şi OKO Group, în parteneriat cu Eldridge Industries, compania fondată de Todd Boehly, co-proprietar al Los Angeles Dodgers.
Finalizarea proiectului este programată în etape, începând din 2028. Prima clădire rezidenţială va avea 69 de apartamente, iar preţurile pornesc de la aproximativ 20 de milioane de dolari pentru o locuinţă cu două dormitoare.
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