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Economie· 1 min citire
Măsurile de siguranță în sistemul energetic, prelungite
Sistem energetic
Publicat29 aug. 2026, 20:46
Sursărealitatea.net
Cadrul legal a fost adaptat pe fondul menținerii deficitului hidrologic sever pe Dunăre.
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