Ministrul Finanțelor anunță dublarea deficitului! "Gaură" uriașă în bugetul țării!

Ministrul de Finanțe anunță dublarea deficitului bugetar: Estimam că din scăderea economiei vom avea un minus de aproape 23 de miliarde de lei, dar vom primi un ajutor de peste 3 miliarde de la UE.
Ministrul Finanțelor a susținut o declarație de presă în care a detaliat rectificarea bugetară pe care urmează s-o adopte guvernul. Florin Cîțu a precizat vor fi alocate sume suplimentare către Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii. Astfel, Sănătate va primi suplimentar 3,8 miliarde de lei, iar Ministerul Muncii 8,1 miliarde de lei.
Finanțele estimează un deficit de 72 miliarde de lei pentru anul acesta, reprezentând 6,7%, ceea ce înseamnă că deficitul va crește cu 32 de miliarde de lei.
Florin Cîțu a mai precizat că Comisia Națională de Prognoză estimează pentru 2020 o contracție de -1,9% din PIB. Ministrul de Finanțe a anunțat că nu vor crește taxele și dobânzile în acest an, sub nicio formă.