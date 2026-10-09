Ajutor de stat pentru pensionari: tranșa din decembrie 2026, între 300 și 500 de lei

Publicat 9 oct. 2026, 09:00 Actualizat 9 oct. 2026, 10:01 Sursă Ziarul Unirea

Pensionarii din România cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar de stat, între 300 și 500 de lei, conform Ordonanței de Urgență nr. 23/2026.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ajutor pensionari