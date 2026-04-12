Viteză de Paște cu final amar: Gigi Becali, prins cu peste 100 km/h și lăsat fără permis

Gigi Becali a rămas fără permisul de conducere pentru 90 de zile, după ce a fost prins circulând cu mult peste limita legală, imediat după slujba de Paște.

Incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, 12 aprilie, în jurul orei 04:00, la scurt timp după ce omul de afaceri ar fi plecat de la biserică.

Potrivit informațiilor, mașina condusă de acesta a fost înregistrată de radar pe Șoseaua Pipera din București, circulând cu 109 km/h pe un tronson unde limita era de doar 40 km/h.

Conform Brigăzii de Poliție Rutieră, la volan se afla un bărbat în vârstă de 67 de ani, care nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege. În urma constatării abaterilor, acesta a fost sancționat contravențional, iar permisul i-a fost suspendat pentru o perioadă de trei luni.

Surse apropiate anchetei au confirmat că șoferul este Gigi Becali.